Barça is van plan om (opnieuw) geld te laten rollen: 'Deze pion van Manchester City is hét target voor 2023'

FC Barcelona wil deze zomer opnieuw toeslaan op de transfermarkt. En het toptarget is eentje die de voorbije weken niet haalbaar bleek: Bernardo Silva.

El Mundo Deportivo weet dat Xavi Hernandez het Catalaanse management de opdracht heeft gegeven om alles uit de kast te halen om Bernardo Silva naar Camp Nou te halen. De middenvelder is hét toptarget voor deze zomer. Al zal er dan wel minstens tachtig miljoen euro op tafel moeten komen.

FC Barcelona informeerde afgelopen zomer al naar de voorwaarden van de Portugees, maar voor Manchester City bleek een transfer niet bespreekbaar. Bovendien was Barça de voorbije maanden niet bij machte om een niet te weigeren bod in te dienen. Is die financiële ruimte er deze zomer wel?