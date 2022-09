Analist ziet groter probleem dan defensie bij Rode Duivels: "Dat is onze grootste zorg"

Zijn de Rode Duivels klaar voor het WK in Qatar? Veel analisten willen hun hand ervoor niet in het vuur steken.

Dat geldt niet in het minst voor Franky Van Der Elst die zijn bedenkingen heeft over wat de Rode Duivels in Qatar bij elkaar kunnen spelen. Vaak wordt daarbij gewezen naar de defensie die het grootste zorgenkind van de Rode Duivels lijkt te zijn. Dat is al een heel tijdje zo.

Dat er eens een periode niet gescoord kan worden, daar zit Van Der Elst niet mee in. “Zo'n reeks van zoveel matchen op een rij scoren moet ooit stoppen, hè”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Er is een groter probleem voor Van Der Elst. “Erger is dat het geheel niet goed genoeg was. Dát is onze grootste zorg, vind ik. We spelen veel te traag en eigenlijk is er maar één iemand die het spel kan versnellen en dat is Kevin De Bruyne. Die speelt op dit moment op eenzame hoogte.”