Koni De Winter heeft duidelijk carrièreplan voor ogen: "Daarom heb ik niet voor Club Brugge gekozen"

Koni De Winter beleeft het seizoen van de doorbraak. De verdediger van Juventus FC wordt verhuurd aan Empoli FC en moet bewijzen dat hij klaar is om zich te meten met de grote jongens. "Daarom heb ik niet voor Club Brugge gekozen."

Koni De Winter verkoos een verhuur aan het bescheiden Empoli FC boven een verhuis naar Club Brugge. “Met Empoli speel ik ook in de Serie A. Op die manier is het voor Juventus ook gemakkelijk om me van dichtbij te blijven volgen.”

“Bovendien voelt het goed”, gaat de 20-jarige verdediger verder bij Sporza. “Ik ben stappen aan het zetten. Al is het een leerproces, hé. Ik moet blijven beseffen dat het allemaal tijd nodig heeft. Maar ik ben niet gehaast.”

Het contract van De Winter bij De Oude Dame werd inmiddels verlengd tot 2026. “De voorbije jaren heb ik enorm veel geleerd van mannen als Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci. Het was elke dag opnieuw fascinerend om te zien hoe ze spelen, trainen, rusten,...”