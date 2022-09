OFFICIEEL: OH Leuven verlengt contract van sterkhouder tot 2025

Pierre-Yves Ngawa zal ook de komende seizoenen de defensie van OH Leuven. De 30-jarige Luikenaar heeft zijn contract verlengd tot medio 2025.

Pierre-Yves Ngawa is ondertussen aan zijn zesde seizoen bij OH Leuven bij. En ook zijn toekomst - we rekenen zijn uitstap richting Italië even niet mee - bevindt zich aan Den Dreef.

"Het is een liefdesverhaal dat acht jaar geleden begon", aldus Ngawa. "Ik heb een enorme goede band met de club, mijn ploeggenoten doorheen de jaren en uiteraard ook met de fans. Ik voel me simpelweg thuis in Leuven"