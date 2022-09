Is de volgende blauw-zwarte miljoenentransfer in de maak? 'Tottenham is concreet voor sterkhouder van Club Brugge'

Andreas Skov Olsen lijkt de volgende uitgaande transfer te worden die de kassa bij Club Brugge enorm doet rinkelen. Tottenham Hotspur bereidt een openingsbod voor.

De Engelse media weten dat Tottenham Hotspur concreet is voor Andreas Skov Olsen. The Spurs hadden al interesse in de 22-jarige flankaanvaller in zijn periode bij FC Nordsjaelland, maar uiteindelijk geraakten de partijen er niet uit.

En dat is een goede zaak voor Club Brugge. De Belgische landskampioen betaalde amper zeven miljoen euro voor Skov Olsen. We hoeven er geen tekening bij te maken: de 23-voudig Deens international zal vertrekken voor een veelvoud van dat bedrag.