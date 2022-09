Joren Dom schopt het tot quizvraag, kandidaat duidelijk: "Slimste voetballer? Persoon die nee zei"

In 'De Allerslimste Mens ter Wereld' was Thomas Huyghe op bezoek in de aflevering van woensdag. En die heeft natuurlijk een link met het voetbal.

Voor De Ideale Wereld heeft Huyghe heel wat spelers weten te interviewen doorheen de tijd. Daarover ging het ook tijdens de quiz. Bij een vraag in de eerste ronde werd hem gevraagd naar Joren Dom, de speler van OH Leuven en ex-Beerschot, Antwerp en KV Mechelen. Slimste voetballer Erik Van Looy pikte erop in dat Dom veel slimmer is dan zijn naam doet vermoeden. Hij vroeg vervolgens aan Huyghe wie de slimste voetballers waren die hij al had geïnterviewd. "De spelers die nee hebben gezegd", klonk het. "Voetballers zijn natuurlijk niet zo heel slim, anders waren het geen voetballers", pikte Jan Jaap van der Wal in. "Ik vind het wel lastig als ze trainer worden en zich dan intelligent gaan voordoen omdat ze een boek over management hebben gelezen."