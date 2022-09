Sofiane Bouzian van Mechelen naar Eerste Amateurklasse: "Dat was geen stap vooruit geweest"

Sofiane Bouzian speelde één keer op het hoogste niveau bij KV Mechelen tegen Anderlecht. Nu is hij elders actief.

De toen 19-jarige doelman maakte zijn debuut voor KV Mechelen tegen RSC Anderlecht, daarna kon hij nooit helemaal doorbreken bij De Kakkers.

Nu speelt de jongeling bij Tienen in eerste amateurklasse. Hij is nu 22, maar droomt nog steeds van de top in de toekomst.

Tienen

"Ik deed tests bij Virton en Waasland-Beveren, maar ik had geen zekerheid op speelkansen. Daarom ben ik naar Tienen gekomen. Op de bank zitten in 1B was geen stap vooruit voor mij."

"Ik wil spelen en ik ga het misschien op een andere manier doen. Ik moet het nu accepteren en ik wil er terugkomen."