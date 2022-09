Waar is Sambi Lokonga? Moordende concurrentie op het middenveld bij Arsenal remt middenvelder af

In de discussie over wie er mee moet naar het WK doet Albert Sambi Lokonga zelfs niet meer mee. De middenvelder van Arsenal zit ook bij zijn club in een moeilijke positie, gezien de concurrentie.

Anderlecht verkocht hun 22-jarig talent vorig jaar aan Arsenal voor 17,5 miljoen euro. Na een veelbelovende start werd het steeds moeilijker voor de belofteninternational om speelminuten af te dwingen. Zo zat hij in februari en maart acht wedstrijden op de bank zonder ook maar één minuut te spelen. Dit seizoen is dat niet veel beter.

Van de acht wedstrijden in de Premier League kwam hij er vijf in actie, waarvan drie korte invalbeurten. De twee basisplaatsen die hij kreeg kwamen er nadat Thomas Partey - een Ghanese middenvelder met een marktwaarde van 50 miljoen euro - geblesseerd was. Zodra die er terug stond, kwam hij in de basis en moest Sambi zich weer tevreden stellen met een korte invalbeurt.

De moordende concurrentie op het middenveld zorgt ervoor dat het voormalig toptalent van Anderlecht het voorbije jaar niet al te veel progressie meer maakte. Dat was ook de conclusie die Roberto Martinez trok toen hij hem voor de oefeninterlands in maart opriep. De bondscoach had verwacht dat hij intussen stappen had gezet bij The Gunners.

Maar het is geweten hoe duur de plaatsen daar zijn. Naast Partey speelt immers Granit Xhaka. De Zwitserse middenvelder staat naast Kevin De Bruyne qua gecreëerde kansen voor zijn team. Die speel je niet uit de ploeg. Enkel bij blessures van Partey of Xhaka of rotatie door Mikel Arteta krijgt Sambi zijn kansen.

Benieuwd of hij er dit weekend tegen Tottenham zal bijzijn, want Partey is vrij onzeker na de interlandbreak. Arsenal speelt dit seizoen mee bovenin en 't zal aan Sambi zijn om zich te tonen in de minuten die hij wel krijgt.