Wolfsburg-speler denkt aan Van Bommel te midden crisis: "Zogezegd niet goed genoeg en nu succesvol in België"

Terwijl Mark van Bommel Antwerp in België naar een 27 op 27 loodste, zit zijn ex-club Wolfsburg in de problemen in de Bundesliga.

De Wolven staan na zeven speeldagen met vijf punten op de voorlaatste plaats. Middenvelder Josuha Guilavogui laat in een interview met Kicker uitschijnen dat Wolfsburg niet moet doen alsof het niet kan zakken. "We moeten gewaarschuwd zijn en beseffen: "Ja, we zijn in gevaar"."

Het is niet onlogisch dat dan ook een trainer onder druk komt te staan. Dat is deze keer het lot van Niko Kovač. Guilavogui springt voor zijn trainer in de bres en zelfs voor trainers in het algemeen. "We moeten daarmee ophouden. Mark van Bommel was zogezegd niet goed genoeg en is nu succesvol in België. Florian Kohlfeldt moest ook weer weggaan. En nu zou Niko Kovac ook weg moeten?"

Verantwoordelijkheid bij spelers

Om Wolfsburg er weer bovenop te krijgen, kijkt de Fransman dus naar zichzelf en naar zijn ploegmaats. "Wij als spelers dragen de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat het beter gaat."