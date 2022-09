Club Brugge recupereert twee pionnen voor duel met KV Mechelen: "Ze zijn fit genoeg om in de selectie te zitten"

Na de interlandbreak is er opnieuw voetbal in de Jupiler Pro League. Bij Club Brugge is dat met extra stootkracht.

De meeste spelers zijn inmiddels terug van hun interlandbreak en er zijn ook een aantal spelers die terugkeren uit blessure. Mata onzeker voor Atlético Madrid Noa Lang en Tajon Buchanan zijn fit en zullen in de selectie zitten voor het duel tegen KV Mechelen. "Voor Clinton Mata komt de wedstrijd nog iets te vroeg", aldus Carl Hoefkens op zijn persconferentie. "Noa en Tajon zijn klaar om in de selectie te zitten. Hoe het zal te voorzien zijn met oog op de match van dinsdag tegen Atlético Madrid, maar we zijn nu bezig met KV Mechelen."





