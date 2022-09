Nieuwe wind bij Club Brugge: "Die openheid wordt gewaardeerd door de spelers"

Club Brugge nam na het vertrek van Alfred Schreuder een stevige gok door Carl Hoefkens uit te spelen als nieuwe hoofdtrainer.

Carl Hoefkens heeft als speler een stevig verleden achter de rug, waarbij discipline vaak ver te zoeken was. “Als trainer is hij een totaal andere man. Ik heb de indruk dat hij het voetbal nu pas serieus neemt en er alles voor over heeft. Je zou bijna zeggen: een late roeping”, zegt Hugo Camps in Het Laatste Nieuws over de Brugse trainer.

Diplomatie is niet aan Hoefkens besteed. “Hij zegt waar het op staat en altijd met de brutaliteit van het eigen gelijk. Hij durft ook roteren, wat bij Club risico's inhoudt. De Brugse coach spreekt niet met dubbele tong en dan is de pijn van de bank draaglijker.”

“Hij geeft zelf aan dat alle spelers in aanmerking komen voor rotatie. Daar wordt niet geheimzinnig over gedaan. Die openheid wordt gewaardeerd door de spelers. Hoefkens wil met Club voor een vierde keer op rij kampioen spelen. Van de spelers wordt verwacht dat ze fysiek top zijn.”