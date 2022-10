Anderlecht heeft twee gekwetste middenvelders voor zelfde plaats, maar Trebel wil wel voor WK nog spelen

Adrien Trebel liep tegen Young Boys Bern een schouderblessure op. De middenveldser moest geopereerd worden en was normaal gezien out tot Nieuwjaar. Maar zijn revalidatie verloopt voorspoedig en hij hoopt er nog voor het WK weer bij te zijn.

Trebel was voor zijn blessure basisspeler en zorgde voor evenwicht bij Anderlecht. Intussen trok paars-wit Amadou Diawara aan, maar die zit nog niet helemaal op niveau. Trebel ligt nu voor op schema en wil nog voor het WK weer matchen spelen, weet Het Nieuwsblad. Hij heeft intussen de looptraining al hervat.

Ook Marco Kana is geblesseerd. Hij heeft een ontsteking en zal zondag tegen Charleroi niet in actie kunnen komen. Waarschijnlijk wordt hij vervangen door Diawara. Ook Arnstad is een optie.