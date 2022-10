AS Monaco pompt miljoenen in Cercle Brugge

Cercle Brugge leed vorig jaar een verlies van net geen twee miljoen euro.

Om het verlies bij Cercle Brugge in de vorige jaargang te compenseren pompte AS Monaco maar liefst 14 miljoen euro aan liquide middelen in de club.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Algemene Vergadering die eind september werd gehouden, zo schrijft Het Laatste Nieuws. AS Monaco is hoofdaandeelhouder van Cercle.

Voor vorig jaar werd gerekend op 23 miljoen euro aan inkomsten, maar uiteindelijk bleef de omzet beperkt tot om en bij de zeven miljoen euro.