Boskamp heeft duidelijk zijn idee over uitspraken van Vanhaezebrouck over Debast

Hein Vanhaezebrouck insinueerde in een podcast dat Roberto Martinez spelers van Anderlecht gemakkelijker opneemt in zijn selectie.

Dat gebeurde nadat Zeno Debast de selectie van de Rode Duivels haalde en twee keer de volle negentig minuten mocht spelen.

Volgens analist Johan Boskamp heeft Hein Vanhaezebrouck niet gelijk met zijn insinuaties. “Toch niet omdat hij dat ventje twee keer heeft laten spelen? Zeno Debast is een heel goede voetballer, punt! Weet je wat ik erg vind? Dat iedereen nu over een 18-jarige jongen loopt te zeiken na die match tegen Nederland”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Heb je Courtois gezien bij dat doelpunt van Van Dijk? Die had die bal kunnen plukken, maar daar zaagt niemand over. Dat Hein zoiets zegt, begrijp ik wel. Als clubcoach ging ik ook ouwehoeren als mijn spelers niet werden geselecteerd.”

Martinez beloonde Debast met de titel van de beste debutant sinds de jaren negentig na de match tegen Wales. “Dat was wellicht zijn manier om de kritiek te counteren. Maar eerlijk? Ik vond hem echt niet zo slecht spelen. Wat ik wel vreemd vind: waarom kreeg Dendoncker geen nieuwe kans in de verdediging nadat hij daar vorige keer toch een heel goede beurt maakte?”