Hoefkens én Vanhaezebrouck over druk programma: "Ploegen die niet Europees spelen moeten niet klagen"

Het is een erg drukke kalender voor de Belgische ploegen. Zeker voor hen die Europees spelen. Dat beseffen de coaches van de topclubs dan ook.

"Naar de competitie toe is het objectief bekeken een nadeel. De ploegen die niet Europees spelen zijn bevoordeeld", aldus Carl Hoefkens.

"Maar het is geen item voor mij of ook geen excuus. We willen absoluut voor de titel spelen, ons Europees verhaal gaat daar niets aan veranderen."

Niet klagen

Een gevoel dat ook leeft bij Hein Vanhaezebrouck van AA Gent: "Ons programma zit supervol, al is het al een keer zwaarder geweest."

"Maar goed: de ploegen die niet Europees spelen, moeten niet klagen. Zij hebben een vrij normaal programma met gewoon eens een midweek-competitiematch en een midweek-bekermatch."