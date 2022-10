Van Bommel gaat voor tien op tien: "Spelers beter maken? Ze komen beter uit de verf omdat het team functioneert"

Pakt Antwerp een perfecte tien op tien in en tegen Kortrijk? The Great Old lijkt door de competitie te razen. Een groot verschil met vorig seizoen en daar heeft Mark van Bommel wel zijn verdienste in.

Van Bommel heeft een visie en kan die ook doorduwen door het aanwezige spelersmateriaal. "Ik had Marc (Overmars, nvdr.) op voorhand gesproken. Hij verzekerde me dat er een plan was, dat hij spelers zou aan­werven die bij Antwerp passen", vertelt de Nederlander in GvA. "Qua voetbal, maar ook qua ­karakter. Dat stelde me gerust. En ik had verschillende com­petitiewedstrijden van vorig ­seizoen bekeken. Toen dacht ik al dat, als Marc kon doen wat hij wilde en als ik mijn filosofie kon introduceren, het dan beter zou gaan. Dat zeg ik zonder afbreuk te doen aan het werk van mijn voorganger. Dat blijkt, al vind ik dat het voetbal nog een pak beter kan. Qua puntenaantal is het ­natuurlijk perfect." Intussen zijn ook een paar spelers boven water gekomen die eerder afgeschreven leken: Gerkens, Vines, Balikwisha... "Ik vind het mooi dat je dat zegt. 'Beter maken', dat klinkt wel gek. Het is niet zo dat ik van mijn jongens betere ­voetballers maak. Ze komen ­gewoon beter uit de verf omdat het team functioneert."





