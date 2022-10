Antwerp profiteert van interlandbreak en ziet ziekenboeg beetje bij beetje leeglopen

Met 27/27 is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht bij Antwerp maar toch kan het nog beter voor de Great Old.

Niet alleen door de gemiste Europese kwalificatie (misschien is die 27/27 daar wel een gevolg van), maar ook vanwege de statusupdate van enkele geblesseerde spelers.

Balikwisha en Frey

In de eerste vier wedstrijden ontpopte Michel-Ange Balikwisha zich tot man in vorm maar viel midden augustus uit met een spierblessure. Tijdens de interlandbreak trainde de flankaanvaller echter enkele keren mee met de groep bekent Antwerp-trainer Mark Van Bommel. Twee weken geleden werd nog gevreesd dat iedereen buiten Balikwisha mee zou trainen met de groep tijdens de break.

Want ook Frey en Muja hebben gedeeltelijk meegetraind met de groep. Voor Frey zal het echter lastig zijn om zich opnieuw in de ploeg te knokken nu Vincent Janssen zijn statistieken heeft aangedikt de voorbije weken. De Nederlander kreef in het begin van het seizoen nooit de voorkeur op Frey maar dat die rol in de pikorde lijkt nu toch omgekeerd te zijn.

Nog geen Engels en Haroun

Wie nog niet fit genoeg was om mee te trainen met de groep was Björn Engels. De centrale verdediger is al enkele maanden out met een hamstringblessure. Faris Haroun wordt dan weer binnen enkele dagen op het trainingsveld verwacht.

Vermoedelijk zitten er nog geen herstelde spelers in de kern van Mark Van Bommel voor de uitwedstrijd tegen Kortrijk maar bij Antwerp hebben ze uitstekend kunnen profiteren van de week zonder clubvoetbal door hun ziekenboeg toch wat leger te maken.