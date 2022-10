Degryse licht Anderlecht door: "Als het niet aan de spelers en de trainer ligt..."

Doelman Hendrik Van Crombrugge van RSC Anderlecht zei na de nederlaag tegen Charleroi dat paarswit op zijn plaats staat in het klassement.

Die uitspraak is voor analist Marc Degryse niet zomaar een uitspraak over de positie van Anderlecht in de klassering van de Jupiler Pro League. Daar zit volgens hem veel meer achter. “Dat Van Crombrugge na de nederlaag zei dat Anderlecht op zijn plaats staat in het klassement, is eigenlijk een sneer naar het bestuur”, klinkt het duidelijk bij Degryse in Het Laatste Nieuws.

“Want het is zoveel als zeggen dat er onvoldoende kwaliteit is om beter te doen. Ik ben dan ook benieuwd wie binnenkort zijn vinger in de lucht zal steken. De spelers zijn al op hun plichten gewezen door de voorzitter. En aan de trainer - die het zo graag wou - ligt het ook niet, zei Vandenhaute er nog bij.”

Uiteindelijk blijft maar één iets meer over. “Dan moet de directie in eigen boezem kijken. Heeft Peter Verbeke deze spelersgroep overschat? Was hij te optimistisch? Feit is dat Anderlecht met beperkte middelen niet in staat is geweest om een sterkere kern samen te stellen dan vorig jaar. Da's een pijnlijke vaststelling, aangezien de concurrentie wél beter is geworden. De kloof is bijgevolg al heel groot. En niet op één ploeg, maar op een stuk of vijf clubs.”