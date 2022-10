Corona-alarm bij Europa League-tegenstander van Union

Union Berlin kent enkele coronabesmettingen. De Duitse club zit in de Europa League in dezelfde groep als Union.

Bij Union Berlin testten 3 personen positief. Het gaat om de trainer Urs Fischer en de spelers spelers Timo Baumgartl en Tim Maciejewski. Zij kunnen donderdag niet spelen in de Europa League tegen Malmö. Baumgartl kon sowieso niet spelen, want hij staat niet op de Europese lijst bij Union Berlin. De rest van de groep testte negatief.

Union Berlin staat na 8 speeldagen aan de leiding in de Bundesliga. In de Europa League zitten ze in dezelfde groep als Union. Daar staat Union Berlin laatste in de poule. Ze verloren op de openingsspeeldag met 0-1 van Union en in Braga verloren ze met 1-0. Op 3 november speelt Union thuis tegen Union Berlin.