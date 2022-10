Zware klap voor Antwerp: aanvaller is maandenlang out na zware knieblessure

Koji Miyoshi viel in de wedstrijd tegen KV Kortrijk geblesseerd uit. Onderzoek levert een zwaar verdict op: een scheur in de voorste kruisband.

Koji wordt morgen geopereerd. Er wacht hem een maandenlange revalidatie. Zo'n blessure vergt meestal tussen de zes en acht maanden om volledig te herstellen. Miyoshi was basisspeler onder Mark van Bommel.

De Japanner mocht in negen van de tien wedstrijden beginnen en had tot nu toe één goal en één assist achter zijn naam staan. Brute pech voor Antwerp, dat al niet te dik meer zat in de wingers.