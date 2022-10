Voetbalkrant.com bestaat vandaag 20 jaar!

Voetbalkrant.com mag vandaag 20 kaarsjes uitblazen. Op 7 oktober 2002 zag jouw favoriete voetbalsite het levenslicht.

Hoe het begon...

Voetbalkrant.com vond onwetend van elkaar zijn oorsprong in het uiterste westen en oosten van Vlaanderen. In Oostende bouwde Bart Vandenbussche aan zijn website www.soccer.be.tf. Aan de Nederlandse grens in het oosten beschikte Ward Bollen over een digitale databank met back.to/database. Ward had deze website aangemeld bij de voetbalafdeling van startinbelgie.com. Op deze manier kwam hij in contact met Peter Mariën en Jan van Looy, die de website ontdekten. Al snel werd er gesproken om een grote actuele voetbalwebsite op te richten.

Bart contacteerde via een mailing alle webmasters van voetbalwebsites. Op die manier werden de contacten gelegd. De startdatum werd voorzien op 7 oktober 2002. Tot dan werden kalenders, logo's e.d. gezocht. Voor 7 oktober nam Bart contact op met Manuel Gonzalez Oubina, eigenaar van het webhostingbedrijf Hosting-Garage. Hij zorgde voor een server en de domeinnaam voetbalkrant.com. Er werd besloten het team uit te breiden zodat er aan taakverdeling kon gedaan worden. De start was veelbelovend. De website haalde meteen enkele honderden bezoekers per dag.

Van nieuws naar interactieve site

Toen Voetbalkrant.com op 7 oktober 2002 van start ging, kon je er enkel terecht voor nieuws. Onze talrijke vrijwilligers gebruikten elke minuut van hun vrije tijd om onze bezoekers op de hoogte te brengen van wat er allemaal verscheen in de kranten en op de officiële voetbalsites. In juli 2004 kwamen onze vrijwilligers los van hun vertrouwde thuis en gingen op zaterdagavond live verslag uitbrengen vanuit het stadion.

Twee jaar later werd de site uitgebreid met een functie die velen onder jullie tot op de dag van vandaag nog veelvuldig gebruiken, en waaruit ook al heel wat vriendschappen zijn gegroeid. Vanaf augustus 2006 werd het immers mogelijk om te reageren op nieuwsberichten. Sindsdien werden er al meer dan 3 miljoen reacties geplaatst.

Nog 2 jaar later lanceerden we op het EK in Oostenrijk en Zwitserland voor de eerste keer ons managerspel. 11 spelers verzamelden met hun prestaties op het veld punten voor z'n manager. Het seizoen erop (2008-2009) werd de formule aangepast zoals deze tot op de dag van vandaag gekend is. Uit 18 spelers selecteer je elke week jouw 11 spelers in vorm waarbij enkel deze spelers punten kunnen verzamelen.

Hetzelfde seizoen werd er ook een pronostiekspel geopend over de Jupiler League. Een jaar later werd dit open getrokken naar de belangrijkste buitenlandse competities en vanaf het seizoen 2010-2011 kun je zelfs pronostiekeren op alle lagere klassen, tot en met 4e provinciale.

Een kijk in het verleden

In de afgelopen 20 jaar dat Voetbalkrant.com bestaat zijn er al heel wat verschillende lay-outs de revue gepasseerd. Enkele afbeeldingen zijn in de loop der jaren verloren gegaan. Toch wilden we jullie deze reeks niet onthouden:

Wij willen van deze gelegenheid iedereen bedanken die ooit aan dit project heeft mee gewerkt, en niet in het minst aan jullie: onze trouwe bezoekers.

Dat we er samen nog vele jaren aan mogen toevoegen!

Het Voetbalkrant.com Team