De Mos is wel héél streng voor Zeno Debast: "Die zou naar mijn mening nooit bij Ajax mogen meedoen"

Dit weekend staan met KV Mechelen en Anderlecht de twee Belgische ex-clubs van Aad de Mos tegenover elkaar. De analist ziet het vooral somber in voor Anderlecht: "Er is te weinig kwaliteit."

De kritiek op Felice Mazzu stijgt en er wordt gezegd dat hij zijn systeem moet bijsturen. "Ach, het heeft niet met het systeem en de wingbacks te maken, maar met de kwaliteit van het materiaal. Mijn filosofie is dat de grootste ­kwaliteit in de as moet rond­lopen. Bij Antwerp zie ik de ­logica: Butez, Alderweireld, ­Yusuf en Janssen. De rest vul je aan. Maar bij Anderlecht? Over Van Crombrugge kan ik niets ­zeggen, die pakt geregeld punten. Maar verder? Vooraleer Hoedt en Debast gedraaid zijn, is de dag voorbij. Op het middenveld ­ontbreekt het aan tactisch inzicht en voorin is Refaelov over zijn top heen, terwijl Raman nooit top is geweest. De lat in de scouting moet naar omhoog", zegt De Mos in GvA.

Over kersvers Rode Duivel Zeno Debast is hij zelfs nog kritischer. "Hij is te veel gehypet. Die zou naar mijn mening bij Ajax nooit mogen meedoen. Als ik hem ­vergelijk met Jurrien Timber: dag en nacht verschil. Zijn debuut bij de Rode Duivels draaide uit op een sisser. In die zin deed hij me denken aan Mike Verstraeten, die destijds ook blunderde bij zijn eerste minuten onder mij bij KV Mechelen. Daardoor misten we een tweede bekerfinale op rij."