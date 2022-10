Europa's beste assistgever in 2022 is niemand minder dan... Kevin De Bruyne!

De 31-jarige Kevin De Bruyne is in absolute topvorm, zowel bij Manchester City als bij de nationale ploeg.

Kevin De Bruyne is een sleutelfiguur in het succes van Manchester City de afgelopen jaren. Sinds de komst van Erling Haaland lijkt het enkel en alleen nog maar beter te gaan. De 31-jarige Belg gaf dit seizoen al vier assists gaf aan de Noorse spits. In totaal deelde hij er maar liefst tien uit dit seizoen in de Premier League en Champions League samen.

De Bruyne is even indrukwekkend bij de nationale ploeg en is gewoon de speler met de beste assists-per-game ratio in 2022, inclusief internationale wedstrijden. De Cityzen heeft tot nu toe 23 assists dit kalenderjaar. Dat zijn er meer dan Lionel Messi en Neymar, die het podium vervolledigen.