Wout Faes is duidelijk voor het WK: "Debast is geen concurrent voor mij"

Wout Faes trok op de slotdag van de zomermercato van Stade Reims naar Leicester voor 17 miljoen euro.

De Premier League is het nieuwe speelterrein. Faes is op zoek naar een plaatsje in de WK-selectie van bondscoach Roberto Martinez.

“Uiteraard sprak ik in juni met de bondscoach en Roberto Martinez beaamde ook dat het tijd was om een stap hogerop te zetten. Hij zei dat ik hem altijd mocht bellen voor advies, maar uiteindelijk heb ik dat nooit gedaan. Ik ben oud en wijs genoeg om zelf de juiste keuzes te maken”, vertelt Faes aan Het Nieuwsblad.

Een plaatsje in de WK-selectie pakken lijkt een onbegonnen opdracht, met in totaal amper zeven speelminuten voor de nationale ploeg achter zijn naam. “De feiten zijn wat ze zijn. Ik was er de jongste vier selecties telkens bij en klop op de deur, maar het blijft moeilijk om speelminuten te krijgen.”

Zeno Debast kreeg wel twee keer 90 minuten. “De bondscoach legde me vooraf uit dat Debast geen concurrent is voor mij. Zeno speelt rechts in de driemansdefensie, terwijl Martinez mij ziet als een centrale pion. Mijn concurrent is dus Alderweireld, maar er zijn ook nog Denayer en Boyata. Ik probeer er mijn hoofd niet over te breken.”