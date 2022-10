"Die vorm van omkoping is volgens mij nog altijd sterk aanwezig in ons voetbal"

Met de operatie Propere Handen is er veel veranderd in het voetbal in ons land, maar omkoping zou er volgens Roland Duchâtelet nog altijd zijn.

De ex-voorzitter STVV en Standard en oud-eigenaar van verschillende buitenlandse voetbalclubs, laat zijn licht schijnen over omkoping in het Belgische voetbal.

Hij deed zijn verhaal bij Sport/Voetbalmagazine en sprak over verschillende soorten omkoping. “Als het over matchfixing gaat – het vervalsen van wedstrijden – dan denk ik dat dat, dankzij Propere Handen, minder erg is dan vroeger”, klinkt het.

Maar er is nog een andere soort omkoping. “Dan gaat het over het omkopen van kaderleden van clubs om spelers aan te werven. Dat zag je ook wel in Engeland. Dat is volgens mij nog altijd sterk aanwezig in ons voetbal.”