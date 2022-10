Eigenaar van PSG en Eupen neemt deel van Portugese ploeg over

QSI, of Qatar Sports Investments, heeft een belang in een derde voetbalclub gekocht.

QSI is al eigenaar van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Daarnaast heeft het ook KAS Eupen in de Jupiler Pro League in handen.

De groep heeft nu ook een aandeel van 21,67 procent aandelen gekocht van de Portugese subtopper Sporting Braga. Op dit moment staan zijn derde in de Primeira Liga.

Braga werd afgelopen donderdag nog geklopt door Union SG met 1-2 in de groepsfase van de Europa League. Sinds deze zomer waren er al overnamegeruchten te horen.