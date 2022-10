Verbeke verdedigt paars-witte politiek: "Voor de fans blijft het moeilijk te aanvaarden, maar het is wél de realiteit"

RSC Anderlecht heeft er allesbehalve een rustige en geslaagde start van het seizoen opzitten. Peter Verbeke beseft dat de fans meer hadden verwacht, maar vraagt ook geduld. "Al zijn onze ambities niet veranderd."

“Ik wil niet de calimero spelen”, aldus Peter Verbeke in Het Laatste Nieuws. “Maar ik kan niet anders dan herhalen wat onze context is. In januari hebben we een vijfjarenplan opgesteld met zeer duidelijke richtlijnen over ons transferbeleid. We leggen onszelf een strikte financial fair play op. Het doel is duidelijk: van RSC Anderlecht op lange termijn opnieuw een financieel stabiele club maken.”

De sportief manager van paars-wit wijst dan ook rechtstreeks naar de kleedkamer. “Die beslissingen hebben impact op de spelers die we kunnen halen én op onze ambities. Al zijn de ambities niet veranderd: de top vier bereiken, de Beker van België winnen én Europees voetbal halen. Maar om die ambities te bereiken moeten we constant de balans zoeken. Voor de fans en de media blijft dat moeilijk te aanvaarden. Maar het is wél de realiteit.”