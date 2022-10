Het voordeel voor Anderlecht om 4-4-2 te spelen: "Flankaanvallers hebben extra zekerheid in hun rug"

Felice Mazzu schakelde zondag in Mechelen over naar een 4-4-2. Dat heeft zo zijn voordelen, zeker als je met flankaanvallers zit die het niet gewend zijn om te verdedigen.

Bij een 3-5-2 zit je immers met het probleem dat Amuzu of Duranville moeten gaan verdedigen. ''Bij een 4-4-2 blijf je het voordeel van twee spitsen behouden, en de flankmiddenvelders krijgen een extra zekerheid in hun rug", legt Kris Van Der Haegen, hoofd van de voetbalschool van de KBVB, uit in HLN.

"Zij voelen zich vrijer om mee aan te vallen: je moet geen schrik hebben, want de ruimte in de rug is dicht. Bij de 4-4-2 kunnen de backs wel offensief iets bijbrengen, maar in de eerste plaats zijn ze twee echte vleugelbacks. Als je met vier achteraan speelt en de tegenstander speelt met twee diepe spitsen, dan is het de uitdaging voor de flankverdedigers om centraal ook dekking te geven."