Stefan Savic over het ontvangen van de leider in groep B, Club Brugge: "We zijn voorbereid"

Veel vragen over de wedstrijd van morgen kreeg Stefan Savic niet van de Spaanse pers. Het ging vooral over de slechte vorm van Atlético in de Champions League.

Savic mocht de persconferentie openen met de vraag of Atlético Madrid geen gebrek vertoont aan leiderschap: "Atlético heeft altijd leiders gehad, zowel op als naast het veld. Een team kan in een vormdip zitten maar leiders zijn hier altijd geweest en zullen hier altijd zijn.", antwoordde de verdediger duidelijk.

Diego Simeone roteert vaak en leert Atlético zowel met vier als met vijf verdedigers spelen: "Het maakt me niet uit of we met vier of vijf verdedigen, echt niet. De trainer geeft ons een systeem en daar trainen we op net zoals voor de wedstrijd van morgen. We zijn voorbereid."

Savic sprak dan toch even over de heenwedstrijd in Jan Breydel: "Ik denk dat er controle over de wedstrijd was en we goed speelden. Er waren zeker mogelijkheden voor ons, maar de goal viel jammer genoeg niet. We zullen zien wat het morgen brengt."