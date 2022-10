Na Zinho Vanheusden (AZ) ook Yorbe Vertessen (PSV) geblesseerd in Nederland

Het zit de jonge Belgen in Nederland niet mee.

Nadat dinsdag bekend raakte dat Zinho Vanheusden een breukje heeft in zijn voet na het duel tussen Utrecht en zijn club AZ, heeft PSV nu laten weten dat Yorbe Vertessen ook een tijdje out is.

Vertessen (21) moest al bijna heel augustus langs de kant toekijken na een blindedarm operatie. In de Eredivisie bleef zijn speeltijd beperkt, in de Conference League mocht hij wel twee keer startten. Vorige week tegen Zurich scoorde hij zelfs twee keer.

Tegen Heerenveen mocht Vertessen wel startten, maar hij viel na 42 minuten uit met een blessure. Vertessen zou last hebben van spierklachten. "Het herstel van de Belgische aanvaller zal naar verwachting enkele weken in beslag nemen. De eerste prognose is dat hij in de eerste seizoenshelft nog in actie kan komen", laat PSV weten.