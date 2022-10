Alexis De Sart is voorstander van de beloftenploegen in het profvoetbal: "Ik had misschien kunnen groeien in 1B"

Alexis De Sart speelt met RWDM dit weekend tegen SL16, de beloftenploeg van Standard. Hijzelf is alvast voorstander van de beloften in het profvoetbal.

Alexis De Sart is alvast voorstander van beloftenploegen in het profvoetbal. Het had zijn eigen carrière ook kunnen helpen. “Dat ontbrak in het verleden nog voor een succesvolle postformatie”, vertelt de 25-jarige middenvelder tegenover Het Laatste Nieuws.

“Op mijn achttiende werd ik te licht bevonden voor het eerste elftal van Standard. Als er toen al beloften in het profvoetbal hadden gezeten, had ik misschien kunnen groeien in 1B en vervolgens rustig doorstromen. Dit systeem kan spelers en clubs alleen maar helpen om progressie te maken en om de juiste beslissingen te nemen. Bovendien had ik de pech dat er vlak na mijn debuut bij Standard een trainerswissel plaatsvond. En je weet hoe dat dan gaat bij een club in moeilijkheden: dan zijn het meestal de jongeren die de rekening betalen voor de gebroken potten”, verklaart hij zijn voorkeur voor de beloftenploegen in het profvoetbal.