Standard steekt even de draak met Club Brugge na Champions League-kwalificatie

Club Brugge kwalificeerde zich tegen Atlético Madrid met een 0-0 gelijkspel voor de knock-out fase van de Champions League. Europees loopt alles perfect, in de competitie soms iets minder.

Via hun sociale media feliciteerde Standard blauw-zwart met hun kwalificatie. Het herinnerde Club wel nog eventjes aan de 3-0 nederlaag die het leed tegen Standard na de 0-4 overwinning van Club Brugge tegen Porto. “Maar kunnen ze het op een zonnige zondag in de Hel van Sclessin? Grapje, gefeliciteerd Club Brugge”.

Club Brugge maakt na zijn nieuwe Europese stunt de verplaatsing naar Anderlecht. Benieuwd of ze bij Club Brugge nu wel de Europese lijn kunnen doortrekken of Anderlecht de goeie lijn van tegen KV Mechelen kan doortrekken.

