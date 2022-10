Hein Vanhaezebrouck afwezig bij AA Gent: "Wat er ook van gedacht wordt, het is fout"

Geen Hein Vanhaezebrouck, maar wel Peter Balette bij AA Gent op de persconferentie.

En daar was een goede reden voor. “Hein is al twee dagen afwezig. Hij werd ziek in Zweden en wilde zich sterk houden, maar zijn medicijnen hebben hem niet op de been kunnen houden”, klonk het bij de assistent.

“Wat er over zijn afwezigheid vandaag ook mag gedacht worden, die gedachten zijn fout. Als ik Hein aan de telefoon niet goed hoor, dan weet je dat zijn stem niet slagkrachtig genoeg is om langs het veld te staan.”

“Wij hopen op een zeer spoedig herstel. Afhankelijk van hoe hij zich voelt, zijn er verschillende scenario’s voor morgen in Union. Het kan nog alle kanten uit.”