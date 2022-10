📷 Wangedrag Charleroi-supporters doet het op Mambourg even uit de hand lopen en zorgt voor onderbreking

Niet echt fraai wat zich op Mambourg in de tribunes afspeelde. Wangedrag van Charleroi-supporters zorgde er voor dat de match voor een bepaalde periode moest worden stilgelegd.

Het ongenoegen van de harde kern van Charleroi was al van vroeg in de avond merkbaar. Een deel van die supporters kwamen pas na twaalf minuten het stadion in. Uit spandoeken moest blijken dat ze ook solidair zijn met fans van Kortrijk, die - met uitzondering van één persoon - de wedstrijd boycotten vanwege het aanvangsuur. Op andere spandoeken hadden boodschappen als 'Bestuur buiten' en 'Waar is het geld?'.

© photonews

De Charleroi-fans pikken het duidelijk niet dat er geen onvoldoende financiële middelen zouden zijn om hoger te mikken in het klassement. Tot daar toe. Protest mag er uiteraard zijn als die op een ligitieme manier geuit wordt. Wanneer Avenatti na 88 minuten de 2-2 maakte en Charleroi zijn dubbele voorsprong zo te grabbel gooide, liep het echter mis.

Het was het sein voor de thuissupporters achter doel om een hele hoop vuurpijlen en rookbommen het veld op te gooien. Scheidsrechter Brent Staessens aarzelde niet om de match stil te leggen en gebaarde meteen aan spelers en staf van beide teams om de kleedkamers op te zoeken. Bij KVK aarzelden ze nog even, maar gingen ze uiteindelijk ook de spelerstunnel in.

© photonews

Het op het plein werpen van al deze objecten zorgde voor een heus mistgordijn, maar het was duidelijk dat een deel van de thuisaanhang vooral zijn stem wilde laten gelden. Helaas op een manier die niet past in een voetbalstadion. De onderbreking duurde toch ook behoorlijk lang. Nadat het spel iets meer dan tien minuten stillag, werd er toch weer verder gevoetbald en kon de wedstrijd alsnog vervolledigd worden.