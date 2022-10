Adnan Custovic drukt spelers met neus op de feiten: "Kunnen ons niet permitteren met zes goed te spelen en vijf niet"

KV Kortrijk staat voor enkele belangrijke wedstrijden, te beginnen tegen Westerlo zaterdag.

KV Kortrijk pakte tegen Charleroi nog een punt, maar staat nog steeds voorlaatste in de stand. "De eerste helft was niet slecht. Maar we maakten een aantal individuele fouten die ons op 2-0 zetten. Dat kun je van beroepsvoetballers niet aanvaarden. De tweede helft was goed omdat we er dan wél voluit voor gingen", zei de Custovic op zijn persconferentie.

Custovic was ook duidelijk naar zijn spelers toe. "Het is beschamend dat we met de kwaliteit van deze groep 17e staan. Ik geloof in deze groep, maar iedereen moet zich bewust zijn van de situatie. Vanaf nu telt maar één ding: de drie punten.”

“Wij kunnen ons niet permitteren met zes spelers goed te spelen en met vijf niet. We hebben al enkele goede helften gespeeld maar nooit een volledige goede match. Het is tijd dat we daaraan toe zijn" zei de trainer ook nog.