Kevin Vandenbergh gaat op de rem over Racing Genk: "Zaak om de flow aan te houden"

Racing Genk staat momenteel aan de leiding in de Jupiler Pro League, maar dat mag niet zorgen voor ongepaste verwachtingen.

Met goed voetbal speelt Racing Genk zich naar de leidersplaats, maar nu direct de club bombarderen tot titelkandidaat is voor Kevin Vandenbergh een brug te ver.

“Ik zie clubs met een ruimere kern en met een budget dat tien keer hoger is. Maar Europees voetbal kost punten, dat blijkt nu bij Club Brugge. Je weet dus nooit”, zegt Vandenbergh aan Het Belang van Limburg.

“Play-off 1 is voor Genk hoe dan ook een must en dan is alles mogelijk. Het wordt nu zaak om de flow aan te houden. Als ze een hechte, enthousiaste groep blijven vormen, gaan ze Club Brugge en Antwerp zeker het vuur aan de schenen leggen.”