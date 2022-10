KV Oostende mist hele resem spelers voor verplaatsing naar Antwerp, onder meer Brecht Capon blijft thuis

KV Oostende staat in de gevarenzone en trekt donderdagavond naar Antwerp.

Voor de moeilijke verplaatsing mist Yves Vanderhaeghe vijf spelers door een blessure of schorsing. Fanos Katelaris heeft last van zijn achillespees en Alfons Amade van zijn knie. Maxime D'Arpino is er ook niet bij door een blessure.

David Atanga zit zijn laatste van drie schorsingswedstrijden uit en Andy Musayev kreeg een kaart bij de beloften. Verder zitten ook Schelfhout, Badu, Capon, Govaers, Koziello, Stiers niet in de selectie.

Brecht Capon wordt gespaard voor de westrijd van zondag thuis tegen Zulte Waregem. Hornby zit wel de selectie, maar heeft nog altijd last van zijn knie na zijn wissel na 40 minuten zondag tegen Union en is nog altijd onzeker.

Selectie (20): Hubert, Phillips, Tanghe, Urhoghide, Medley, Osifo, Ndicka, D’Haese, Wylin, Sakamoto, Albanese, Dewaele, Bätzner, Boonen, Rocha, McGeehan, Mebude, Berte, Ambrose, Hornby.