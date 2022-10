Louis van Gaal neemt Lang en Janssen op in ruime voorselectie voor WK

De verrassende namen in het lijstje zijn Mitchel Bakker, Sven Botman en Micky van de Ven. Zij komen nog altijd in aanmerking voor het WK. Hans Hateboer en Kjell Scherpen zijn er niet meer bij.

Wel van de partij zijn Vincent Janssen en Noa Lang. Zij staan op de eerste lijst van Louis van Gaal en maken dus kans op WK-deelname. In het geval van Lang is het vooral kijken of hij helemaal fit geraakt.

Anders zijn er geen grote verrassingen in de eerste lijst van Nederland. Het wordt dan ook uitkijken wie van deze namen nog zal afvallen voor de definitieve selectie.

🦁 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝: This is the longlist of 39 players where our final World Cup 2022 squad will be selected from! 📋#NothingLikeOranje | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/5aGJMDcyVK