Mark van Bommel duidelijk: "Het stopt voor ons niet na Racing Genk"

Antwerp won vlot van KV Oostende en richt de focus nu helemaal op de topper tegen Racing Genk.

Trainer Mark van Bommel was op zijn persconferentie naar aanleiding van de topper tegen Racing Genk in de eerste plaats blij dat zijn ploeg zonder kleerscheuren de wedstrijd tegen KV Oostende uitgekomen was.

“In principe zullen we tegen zondag wel weer voldoende fris zijn. Veel tijd om ons tactisch voor te bereiden op Genk was er niet, maar anderzijds werken we natuurlijk al heel het seizoen aan ons eigen spelidee”, zei Van Bommel.

“Dat neem je mee en daar voeg je gaandeweg dingen aan toe. Of we een specifiek plan hebben om het gevaar Onuachu af te stoppen? We zijn niet speciaal met één speler bezig. Het komt er ook op aan om de aanvoer naar Onuachu af te snijden.”

Een echt examen is de match tegen Genk niet. “Bij een examen ben je ofwel geslaagd, ofwel gezakt en daarna houdt het op. Terwijl het voor ons natuurlijk niet stopt na Genk. Liever bekijk ik het bredere plaatje. Tot nu toe wonnen we elf van onze dertien competitieduels. Daar had ik voor het seizoen zeker voor willen tekenen.”