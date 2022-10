Wat met Union - Club Brugge of Antwerp - Genk? Dit is onze prognose! (En vul NU je prono in!)

Al meer dan 21583 voetbalfans gingen je voor!



Met de Voetbalkrant nieuwsbrief ontvang je dagelijks al het laatste voetbalnieuws van jouw favoriete competities, ploegen of spelers per mail.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief