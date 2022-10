Ally Samatta speelt match 200 voor Racing Genk: "Het bewijs is er: we staan bovenaan"

In de topper tegen zijn ex-ploeg Royal Antwerp FC speelt Ally Samatta zijn 200ste wedstrijd in de kleuren van Racing Genk.

Genk, Antwerp, Club Brugge en Union. Het lijkt een mooi ensemble om dit seizoen voor de titel in de Jupiler Pro League te spelen. “Laat ons nog niet beginnen over de titel. De competitie is pas één derde ver, we moeten nog een lange weg afleggen”, klinkt het bij Samatta in Het Belang van Limburg.

Zijn ex-ploeg inschatten is heel moeilijk. “Maar als je me vraagt: welke ploeg is sterker? Dan zeg ik Genk. Het Antwerp van vorig seizoen is niet meer te vergelijken met dat van nu. Een nieuwe TD met Overmars, een nieuwe coach, nieuwe spelers. Voor mij is dat moeilijk in te schatten. Maar wat Genk betreft, weet ik dat het goed zit.”

“Ik zie veel talent en wat me ook opvalt: het zijn allemaal spelers die passen bij de mentaliteit. Een pluim voor Dimi de Condé. Het bewijs is er: we staan bovenaan. Eigenlijk is het simpel: als we veel blijven winnen, worden we kampioen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voetbal is o zo onvoorspelbaar.”