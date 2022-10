Amerikaans investeringsfonds heeft nog grootse plannen met Club Brugge: "Weten dat uit Amerika"

Na de dominantie in de Belgische competitie wil blauw-zwart nu ook in Europa hoge ogen gooien. Sportief gaat het goed in de Champions League (10 op 12), maar er is natuurlijk nog een financiële kloof.

Het Amerikaanse investeringsfonds Orkila Capital besloot een dik jaar geleden te investeren in de landskampioen. De Amerikanen moeten blauw-zwart helpen om te groeien in onder meer digitalisering en contentontwikkeling, maar brachten ook een flinke som geld mee naar Brugge - zo'n 20 miljoen euro als injectie en 30 miljoen aan aandelen. Fanbeleving Het fonds is blij met hoe alles loopt, maar heeft wel nog grootse plannen - vooral rond het stadion. "We weten vanuit Amerika hoe de fanbeleving in moderne stadions kan worden geoptimaliseerd." "Eten, drinken, horeca, een digitaal laagje over de fysieke beleving, geen wachtrijen aan de toiletten, ... Er is veel mogelijk", aldus Jesse Du Bey bij De Tijd. Hij gaf ook nog aan dat Orkila niet van plan is de club helemaal over te nemen.