KV Mechelen-middenvelder weet wat het grote probleem van Buijs was: "Door constant het negatieve te benadrukken kwamen we in de problemen"

KV Mechelen moet op zoek naar een veiliger oord. Volgens Jordi Vanlerberghe is de groep veel te sterk om tegen degradatie te moeten vechten. Onder Steven Defour werd alvast een goeie eerste stap gezet. Hij ziet verandering ten opzichte met de periode onder Danny Buijs.

Buijs had het immers moeilijk met de situatie. "Bij KV Mechelen, waar men het voetbal intenser beleeft dan ­pakweg in Eupen, is de stress en de druk vele malen groter. Wel werd er iets te makkelijk ­gerefereerd aan het vertrek van Souza en Cuypers. En aan het uitvallen van Mrabti. Twee jaar ­geleden waren die gasten er ook niet. En toen werden we toch ook zesde?", klinkt het in GvA.

Vanlerberghe zag Buijs dan ook te veel hameren op de verkeerde zaken. "Het te veel meegaan in het ­negativisme was het pijnpunt van Danny. Hij was van zes uur 's ochtends tot acht uur 's avonds in de weer op de club. Maar met de vele tegengoals en het aanhoudende puntenverlies had hij het, als op-en-top ­winnaar, ontzettend moeilijk. ­Uiteraard kun je eens iemand hard aanpakken of de fouten ­benoemen, maar je moet wel ­verder en trachten het positieve eruit te halen. Door aanhoudend het negatieve te benadrukken, kwamen we vast te zitten in het probleem."