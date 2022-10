Karel Geraerts kijkt uit naar topper tegen Club Brugge: "Verleden laten rusten"

Voor Karel Geraerts gaat het prima bij Union. Het team staat in de top-4 en mag in een onvervalste topper kampioen Club Brugge ontvangen.

"Of de titelstrijd van vorig jaar nog leeft binnen de groep? We moeten het verleden laten rusten", aldus Geraerts over de topper tegen Club Brugge.

"We weten dat er play-offs zijn in België en we willen er gewoon een leuke en aantrekkelijke wedstrijd van maken."

Fier en trots

"We zullen er klaar voor zijn, maar zij ook. We zien fier en trots om dit soort topmatchen te kunnen spelen. De sfeer zal er ook naar zijn."

Al ziet Geraerts ook wel een minpuntje: "Het is heel jammer dat Siebe Van Der Heyden zijn vijfde gele kaart pakte en er dus niet bij zal zijn."