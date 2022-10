Uitbreiding sportieve cel bij Anderlecht op komst: Deen in beeld om Verbeke bij te staan

Het sportieve management van Anderlecht krijgt er mogelijk een nieuwe naam bij. De Brusselaars praten volgens Het Nieuwsblad met Jesper Fredberg, die momenteel aan de slag is als sportief directeur bij Viborg.

Het is momenteel wel niet de prioriteit van paars-wit, die bezig zijn met de sportieve ontwikkelingen van de laatste weken en waarschijnlijk vandaag afscheid nemen van Felice Mazzu. Maar er wordt dus gesproken met de 41-jarige Fredberg, die het team van CEO Peter Verbeke kan versterken. Verbeke zijn takenpakket is veel te groot om alleen aan te kunnen en nu hij ook out is met een virale infectie wordt er versterking gezocht.

Fredberg is de topkandidaat voor de positie. Wel is niet duidelijk of hij dan als sportief directeur zal gehaald worden. De meertalige Deen zou bij Viborg heel dicht bij de ploeg staan en zich zelfs moeien met de opstellingen.