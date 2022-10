RWDM-eigenaar krijgt (nog) geen groen licht voor overname Lyon

De verkoop van Olympique Lyon is voorlopig opnieuw uitgesteld, nu tot midden volgende maand.

Het was de club zelf die het nieuws op haar website bracht. Olympique Lyon zou in handen komen van Eagle Football Holdings, de investeringsgroep die John Textor, eigenaar van RWDM, in handen heeft.

Normaal had de verkoop afgerond moeten zijn op 30 september. Dat werd 21 oktober en is ondertussen opnieuw verschoven naar 17 november.

Textor moet hoofdaandeelhouder worden van de Franse club, maar dat zal in verschillende fases gebeuren. Hij is al mede-eigenaar van Crystal Palace en meerderheidsaandeelhouder bij Botafogo in Brazilië en RWDM.