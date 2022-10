'Vincent Kompany kan meteen aan de slag in de Premier League'

Vincent Kompany vertrok deze zomer bij RSC Anderlecht. Nu ligt er een aanbieding in de Premier League op tafel.

Vincent Kompany verliet Anderlecht en de rest van het verhaal in de hoofdstad hoeft geen uitleg meer te krijgen. Kompany is bezig met een mooi verhaal bij Burnley in The Championship.

Ondertussen zijn de prestaties van Kompany ook niet onopgemerkt voorbijgegaan. Aston Villa zou al gepolst hebben bij onze landgenoot of hij geen trainer wil worden in de Premier League.

Dat zou met onmiddellijke ingang moeten gebeuren, want Aston Villa heeft trainer Steven Gerrard ondertussen al ontslagen. De kans dat Kompany Burnley in de steek laat lijkt echter klein.

Hij tekende een langdurig contract en een vertrek na vier maanden zou ook financieel een stevige inspanning vragen van de club.