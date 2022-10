William Balikwisha had het al door: "Ik wist dat het gedaan was na mijn assist, we hadden het al gehoord voor de match"

De 3-1 van Julian Zinckernagel op assist van William Balikwisha was het signaal voor de Anderlecht-aanhang om de match te laten stilleggen. De aanvallende middenvelder had het al langer door dat er iets broeide.

"Ze openden de score, maar we wisten snel weer in de wedstrijd te komen. We wisten onze kansen te verzilveren en het kwam vanzelf. Het spel werd snel overgenomen", aldus Balikwisha. "Ons werk werpt zijn vruchten af ​​en we komen langzaamaan bij het doel dat we willen bereiken."

De Clasico had een ferme zwavelgeur, letterlijk. "Ik had gehoord dat het de bedoeling was dat ze de wedstrijd zouden saboteren als ze twee doelpunten achterstand hadden. Ze deden wat ze zeiden. Dus ik wist dat de wedstrijd zou eindigen na mijn assist. We wisten dat de wedstrijd niet tot het einde zou gaan als we twee goals voor stonden. We wisten dat we moesten pushen en ze in de problemen moesten brengen."

"Een botsing tussen twee rivalen, er is veel frustratie aan hun kant na hun slechte resultaten. Sorry dat het zo eindigde, ik wilde de hele wedstrijd spelen. Een Clásico wordt niet gespeeld, die wordt gewonnen. Het was prachtig om dit te vieren voor onze supporters, het was magisch."