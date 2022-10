Carl Hoefkens wil niet denken aan gevolgen groepswinst: "Ik wil die ingesteldheid zien bij mijn spelers"

Na de 10 op 12 heeft Club Brugge genoeg aan een gelijkspel tegen Porto om de groepswinst veilig te stellen.

Met nog altijd geen enkel tegendoelpunt en al zeges tegen elke ploeg in hun groep is Club Brugge uitstekend bezig in de Champions League. Niet verliezen tegen Porto en de groepswinst is binnen, wat tot gevolg kan hebben dat Club enkele grote ploegen kan vermijden in de volgende ronde.

Carl Hoefkens wil vooral niet te ver vooruit kijken. “Ik wil niet dat mijn spelers denken aan de mogelijke gevolgen van groepswinst. Ik wil nu gewoon proberen om de volgende match te winnen. Ik wil die ingesteldheid bij mijn spelers zien. We moeten honger blijven hebben”, zei Hoefkens op zijn persconferentie.

Porto moet ook winnen als het al zeker wil zijn van de volgende ronde in de Champions League. “Ik verwacht dus een beladen wedstrijd, met veel emotie, spanning en duels. Wij zullen de rust moeten bewaren en zorgvuldig zijn in balbezit net als ginds.”