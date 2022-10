Mark van Bommel reageert nadat hij met pistool bedreigd werd door carjacker

Aan de ingang van de parkeergarage van zijn appartement in Antwerp werd Mark van Bommel maandag bedreigd door een gewapende carjacker.

Van Bommel wou met zijn Porsche Panamera de ondergrondse parkeergarage inrijden toen er plots een man met een wapen naast zijn auto stond en hem zei uit te stappen.

Volgens Van Bommel had de man een pistool vast. “Dan moet je snel handelen. Dat heb ik ook gedaan”, zei de Nederlander aan Het Laatste Nieuws. “Door snel weer achteruit te rijden, kon ik ontkomen. Het was even schrikken, maar het is gelukkig goed afgelopen. Of ik ondertussen al wat ben bekomen van de shock? Natuurlijk.”

De club staat klaar om Van Bommel bij te staan indien nodig, maar op dit moment lijkt dat niet aan de orde. Van Bommel verhuisde deze zomer naar Antwerpen na zijn aanstelling bij The Great Old.

Van Bommel zou achteruit gereden zijn toen hij de carjacker zag. Daarbij zou hij een andere auto geraakt hebben, waardoor het alarm afging. De dader zette het op een vlucht. De toegesnelde politie, oorspronkelijk gekomen voor een aangereden voertuig, kon de dader niet meer vinden. De auto van Van Bommel is momenteel meegenomen voor sporenonderzoek. Er wordt onder meer gekeken of er geen tracker bevestigd werd.